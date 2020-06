di Isabella Cattoni

Forse non tutti si ricorderanno Orizzonti: un nome che ha fatto la storia del tour operating fin dagli anni Ottanta, quando proponeva i suoi villaggi italiani accanto a marchi blasonati come quelli di Viaggi del Ventaglio e Teorema e a personaggi che hanno lasciato il segno nel mondo del turismo.

Una nuova vita

Un marchio, quello di Orizzonti, tornato in questi giorni a far capolino con rinnovato entusiasmo fra i protagonisti del settore, un settore che peraltro non ha mai abbandonato. Riconvertendosi un po’ nel corso degli anni, cambiando pelle e ampliando la programmazione, ma mantenendo intatto l’entusiasmo di un tempo.



Tecnologia al centro

È Alfredo Parisi (nella foto con Claudia Costarelli, storica direttrice a Lampedusa), volto storico del marchio, che insieme alla figlia Francesca prosegue un’attività che ha sempre avuto nella tecnologia il suo cavallo di battaglia, “Fin dai tempi di Atoi – commenta il manager – quando avevamo dato vita a una piattaforma comune nella quale una cinquantina di t.o. aveva messo a disposizione delle adv i propri prodotti”.



La nuova piattaforma

Ora i tempi sono profondamente cambiati, ma la tecnologia ispira sempre il futuro di Orizzonti, che alla fine dell’anno scorso ha rilasciato una nuova piattaforma “Molto performante, all’interno della quale gli agenti possono sia trovare pacchetti preconfezionati, sia costruire la propria soluzione in modo indipendente”.

Il prodotto è vasto e in continua implementazione: accanto ai resort e ai villaggi, alcuni dei quali in gestione in Italia, la piattaforma consente in entrare in contatto con banche dati da tutto il mondo. “Con il grande plus garantito dalla consulenza del nostro personale, che risponde al telefono o in chat”.



Tappa in Indocina

Dall’inverno Orizzonti punta dritto anche al cuore dell’Indocina, dove fra l’altro è in contatto con alcune dmc compartecipate in grado di rispondere a qualsiasi esigenza delle agenzie. Il quartier generale di Hanoi è in grado di organizzare qualsiasi tipologia di viaggio non solo in Vietnam, ma anche in Laos e Cambogia. E presto questo modello verrà replicato in altre destinazioni long haul, perché “È tempo di ripartire e di ricominciare a pianificare la stagione invernale”.



Estate italiana

Per intanto, Orizzonti si concentra sull’estate in Italia, con in primo piano oltre alle storiche Lampedusa, Pantelleria e Sardegna, anche mete più vicine come Albarella, le Cinque Terre o la Maremma.