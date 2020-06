Mentre gli altri segmenti legati al turismo sembrano cautamente e - per certi versi - addirittura inaspettatamente rimettersi in moto, il comparto crociere stenta a ripartire. Le ragioni sono molteplici, alcune oggettive, altre legate a nodi che le compagnie stanno cercando di sciogliere. Il settore, trainante fino a prima dell'emergenza Covid, prevedeva un trend eccellente anche per il 2020. Secondo Clia erano attesi nel mondo 32 milioni di crocieristi a fronte dei 30 milioni del 2019 e dei 28,5 del 2018. Numeri importanti, specie considerando che il mercato presentava soprattutto in Europa un potenziale di crescita enorme. Numeri che si sono infranti contro un evento epocale, che sta impattando pesantemente sui conti dei principali operatori attivi sul mercato italiano… (continua sulla digital edition a questo link)