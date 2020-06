L’enigma crociere, fra voglia di ripresa e poche certezze per il futuro

Malgrado altri settori turistici stiano faticosamente provando a ripartire, il comparto legato alle crociere resta in affanno. I numeri ai quali ci aveva abituati – 30 milioni di passeggeri nel 2019 e una stima secondo Clia di arrivare ai 32 milioni nel 2020 – non fanno che avvalorare la profondità di una crisi per la quale si intravede solo una piccola luce in fondo a un lungo tunnel.

I protocolli

Alcuni fra gli operatori crocieristici più attivi sul nostro mercato – Costa Crociere, Msc Crociere, Norwegian Cruise Line – stanno approntando protocolli di sicurezza dettagliatissimi, in attesa che il mercato riparta.

A piccoli passi, certo, magari cominciando dalle destinazioni italiane, investendo su nuovi prodotti e formule commerciali che ridiano fiato alle agenzie di viaggi.



In attesa di certezze

L’importante è avere una data certa, sperando che dall’autunno si possa voltare pagina.

Il servizio completo è disponibile sull’ultimo numero di TTG Italia, online sulla Digital edition.