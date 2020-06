Utravel, le vacanze under 30 firmate da Alpitour

Il Gruppo Alpitour rilancia le vacanze a misura di under 30 con Utravel, la startup dedicata a questo specifico segmento. Utravel è il frutto dell’intuizione di un team di giovani appartenenti al Gruppo e punto di riferimento di una community di oltre 60 mila persone che vogliono scoprire il mondo in libertà e sicurezza spendendo cifre contenute.



Utravel ha realizzato un’evoluzione continua, in linea con una nuova filosofia di viaggio: più della destinazione, conta lo stato d’animo con cui si vuole esplorare il mondo. I viaggi vengono classificati in base al ritmo, alle esperienze e allo stile che li delinea. Le collezioni proposte sono attualmente cinque, ognuna con una propria personalità: Blind, City, Explore, Adventure e Crew, ma ci sono già nuovi progetti e opportunità all’orizzonte.

“Abbiamo continuato a lavorare costantemente con il team – afferma Gianluca Di Donato, managing director di Utravel – per trovare nuove strade, collaborazioni e spunti innovativi ed ecosostenibili. Abbiamo stretto diverse partnership, come quelle con VGen e The Faculty App, mentre altre sono in dirittura di arrivo. Per l’estate abbiamo previsto un focus sull’Italia, con itinerari ad hoc, esperienze in barca a vela e trekking sulle Dolomiti. L’energia, la curiosità e l’intraprendenza fanno parte di noi e sono gli stessi valori che condividiamo con ogni singolo Utraveler”.



Durante il lockdown è stato, inoltre, lanciato il nuovo sito: più funzionalità, una grafica più suggestiva, estensioni e personalizzazioni utili a migliorare la customer experience.