Pullmantur Cruises non ce la fa: presentata istanza di fallimento

Pullmantur Cruises ha deciso di presentare istanza di fallimento, con l’obiettivo di poter procedere alla ristrutturazione e al ricollocamento delle società in crisi finanziaria.

Come segnalato da Preferente, Cruises Investment Holding e Royal Caribbean Group, proprietari di Pullmantur, hanno confermato che i dipendenti sono già stati informati della decisione di presentare domanda di fallimento.



La compagnia aveva sospeso le crociere fino al 15 novembre, attribuendo la decisione a ragioni di sicurezza e benessere per i suoi passeggeri. Royal Caribbean Group ha segnalato che agli ospiti che hanno già prenotato la navigazione su Pullmantur verrà offerta la possibilità di navigare su altri marchi Royal Caribbean, tra cui Royal Caribbean International e Celebrity Cruises.



"Nonostante i grandi progressi compiuti dall'azienda per ottenere cambiamenti nel 2019 e il grande impegno dei dipendenti, gli effetti negativi causati dalla pandemia sono troppo rilevanti per essere risolti da Pullmantur senza una riorganizzazione", afferma in una nota la società.



La flotta di Pullmantur Cruises è composta da tre navi, Monarch, Sovereing e Horizon. L'anno scorso ha chiuso a quota 406mila passeggeri, di cui il 40 per cento spagnoli. Per area geografica, il 54% del fatturato è stato generato in Spagna, seguito dall'America Latina, con il 35% del totale.