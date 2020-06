Human Company: agenzie al centro dei piani di sviluppo

Una rinnovata attenzione al canale delle agenzie, che attraverso Human Company possono incrementare le proposte a scaffale all’insegna di un turismo di nuova generazione, rispettoso dell’ambiente e attento all’ecologia. Un turismo en plein air che nulla ha da spartire con la concezione Anni Settanta della vacanza in campeggio.

“Abbiamo dato il via al terzo flight di una campagna che ci vede protagonisti proprio per sottolineare il valore aggiunto di una vacanza en plein air. In un momento come quello attuale, gli ampi spazi dei nostri Village rappresentano un punto di forza di grande valore e le prenotazioni stanno aumentando di giorno in giorno” sottolinea il direttore commerciale e marketing, Bruna Gallo.

Entro il 25 giugno Human Company riaprirà tutte le sue strutture, organizzate in base a protocolli ben precisi in grado di garantire la sicurezza senza snaturare il concetto di vacanza serena in un ambiente intatto.



Bruna Gallo ricorda poi come in questa fase sia nevralgica la collaborazione con le agenzie di viaggi: “Abbiamo stretto una partnership con Trust Force proprio per arrivare a presidiare il territorio in modo più capillare e costante”.

In quest’ottica l’operatore fiorentino ha organizzato al Park Albatros Village di San Vincenzo, in Toscana, una due giorni per far conoscere agli agenti le potenzialità del prodotto, soggiornando in mobil home e praticando una serie di attività ripensate per garantire il divertimento in una nuova formula assolutamente sicura.