Viaggi dell’Elefante: più strumenti per aiutare le agenzie a superare il Covid

Viaggi dell’Elefante corre in aiuto delle agenzie. Per supportare la distribuzione nel processo di vendita e far tornare in adv i clienti, l’operatore sta mettendo in campo strumenti online e nuove formule di assicurazione.

Sul portale del t.o. è disponibile un report sulle destinazioni che stanno gradualmente riducendo le restrizioni per i viaggiatori italiani in entrata e che sono presenti nella programmazione dell’operatore. Tutte le informazioni sono fornite da Governi ed enti del turismo e dai fornitori in loco. “Sul web si trovano siti, anche ufficiali, che riportano le informazioni riguardo a tutti i Paesi del mondo – spiega Enrico Ducrot, proprietario e managing director di Viaggi Dell’Elefante (nella foto) – e alcune agenzie ci hanno fatto presente che manca un portale che fa esattamente il contrario: consigliare quali destinazioni sono aperte al turismo. Dobbiamo tenerci informati sulle destinazioni che abbiamo in programmazione e abbiamo pensato di creare un report, costantemente aggiornato, che sia accessibile a tutti.”



Nuova soluzione assicurativa

Sul fronte assicurativo, l’operatore offre la possibilità di proteggersi contro l’annullamento anche in caso di quarantena, pandemia ed eventi catastrofali (eventualità non contemplate dalle compagnie assicurative prima della crisi), senza alcun aumento. “Ormai l’atteggiamento dei clienti nei confronti delle assicurazioni sta cambiando, e ora sono loro che richiedono ed esigono degli strumenti certi a protezione del proprio investimento - conclude Ducrot -. Tale strumento risolve anche la questione dei travel voucher che continuano a creare dubbi sulla loro gestione.”