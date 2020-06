di Isabella Cattoni

Fino a qualche settimana fa era un sogno irrealizzabile; oggi è un risultato che va oltre le aspettative. In casa del Gruppo Nicolaus-Valtur, durante gli ultimi giorni si è assistito a un incremento delle prenotazioni “Costante e concreto”.

I fattori positivi

Gaetano Stea (nella foto), direttore prodotto, attribuisce questo trend positivo a diversi fattori: “Innanzitutto – spiega il manager – essendo arrivati a giugno inoltrato, cresce la voglia di partire e in questo senso abbiamo notato un aumento del booking sotto data; in media arrivano prenotazioni dai 7 ai 14 prima della partenza. Le settimane più richieste sono al momento quelle dalla fine di giugno alla metà di luglio, mentre agosto non è per ora il mese preponderante, complice sicuramente il fatto che in alta stagione, soprattutto il mercato dal Centro-sud si muove tradizionalmente sotto data”. Al contrario, un segnale importante arriva dal Nord Italia, “Che ha ripreso a pianificare le vacanze, con nuove prenotazioni soprattutto da Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna”.



Il nodo del pacchetto con volo

Un altro fattore che fa ben sperare in una ripresa duratura delle prenotazioni è il fatto che “Al momento solo il 65 per cento circa delle agenzie ha effettivamente riaperto. Con l’aumentare dei punti vendita attivi, si potrebbe registrare un ulteriore balzo in avanti dei numeri”.

Un elemento chiave da non dimenticare riguarda tuttavia il pacchetto con il volo. “In questo momento – ammette Stea – il pacchetto con volo è penalizzato, in quanto ai clienti mancano informazioni chiare e precise sulle norme pratiche da seguire, dall’uso delle mascherine al trasporto del trolley in cabina, al sistema di filtraggio dell’aria a bordo. Così, mentre le prenotazioni del pacchetto comprensivo del trasporto in traghetto stanno decollando, serve una campagna di incentivazione per spingere i viaggi in aereo”.



Bonus vacanza sull'intero pacchetto

Una delle soluzioni da percorrere sarebbe secondo Stea l’estensione del bonus vacanza dal solo soggiorno all’intero pacchetto comprensivo del trasporto.