Evolution Travel, un portale per il trekking

Evolution Travel lancia un nuovo portale tematico dedicato interamente al trekking. Si chiama ‘Trekking routes’ e conta oltre 20 itinerari originali in 9 Paesi e 3 continenti.

La programmazione, curata da Bruno Bottaro - promoter del t.o. ed esperto di trekking - tocca Argentina, Buthan, India, Mongolia, Pakistan, Tajikistan, Tanzania, Tibet e Turchia, con proposte di differente grado di difficoltà, che spaziano da impegnativi itinerari oltre i 5.000 metri nella regione dell’Everest a percorsi adatti anche ai non esperti in Turchia di una settimana.



“Il trekking era già presente nella programmazione che curo e proprio per rispondere al meglio a un interesse in aumento abbiamo deciso di aprire un portale tematico ad hoc - spiega Bottaro -. Ci siamo focalizzati solo su destinazioni particolari per intercettare chi è molto appassionato e desidera scoprire luoghi davvero lontani dalle mete più battute, ma anche chi vuole fare un salto di qualità esperienziale e provare qualcosa che non ha mai fatto prima”.