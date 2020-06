Ncl prolunga lo stop alle crociere, gli itinerari annullati

Si prolunga il fermo delle crociere di Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises. La decisione di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. include i viaggi con partenza dall’1 agosto al 30 settembre 2020, per tutti e tre i marchi. Sono escluse dalla lista dei viaggi cancellati le crociere in Alaska in partenza da Seattle a settembre.

La compagnia ha inoltre deciso di cancellare alcuni viaggi nel mese di ottobre 2020 a causa delle restrizioni applicate dai porti. Tra le crociere bloccate quelle per il Canada e il New England.



In particolare a ottobre sono state annullati gli itinerari della Norwegian Joy lungo la Costa del Pacifico, con partenza il 4 ottobre, e della Norwegian Bliss con partenza il 12 del mese. Bloccata anche la crociera della Norwegian Breakaway alla volta di Canada e New England, che avrebbe dovuto iniziare il 4 ottobre e l’1 ottobre, così come i viaggi della Norwegian Gem che, sempre con lo stesso itinerario, avrebbero dovuto incominciare il 2 e il 9 del mese.



Annullate anche le crociere di Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises in partenza il 6, l’8, il 18 e il 26 ottobre, sempre alla volta di Canada e New England.