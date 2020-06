Boscolo Viaggi: ecco come saranno le vacanze degli italiani

Una stagione turistica più lunga, ma fatta di brevi periodi di vacanza ‘esperienziali’, preferibilmente all’interno dei nostri confini e con un occhio di riguardo per le misure di sicurezza e prevenzione.

Gli italiani hanno le idee sempre più chiare su come saranno queste strane vacanze estive. A dimostrarlo i dati del sondaggio condotto da Boscolo Viaggi, che vede come primo dato l’allungamento della summer. Quest’anno, infatti, incomincerà sempre a fine giugno ma coprirà un arco temporale più ampio, e soprattutto sarà fatta di soggiorni meno prolungati.



La vittoria delle mete minori

L’incertezza legata alla riapertura delle frontiere internazionali, poi, giocherà a favore delle destinazioni turistiche italiane. Se le mete classiche, come le città d’arte e le località balneari, continuano a tenere, stanno aumentando le ricerche di destinazioni meno battute dal turismo di massa, come i borghi antichi e i piccoli centri da scoprire con un tipo di viaggio esperienziale. In questo caso giocano un ruolo importante le gift box come le Boscolo gift, che gli italiani iniziano ad acquistare per se stessi trasformandole da oggetto regalo a una sorta di prenotazione aperta e flessibile.



Alla ricerca della 'nuova normalità'

“Questa è sicuramente un’estate particolare - commenta Giorgio Boscolo, ad di Boscolo Viaggi (nella foto) -. Ma proprio perché segue un periodo di paura e di privazione delle libertà più elementari del nostro quotidiano, ha reso ancora più impellente, ora che la situazione è meno drammatica, la necessità non tanto di tornare alla normalità, ma di trovare una 'nuova normalità' in cui ricongiungerci con le nostre vite”.



Portogallo al primo posto

Per quanto riguarda, invece, l’outbound, tra le mete preferite spiccano nel sondaggio il Portogallo al primo posto, seguito da Turchia, Albania, Montenegro e Olanda.