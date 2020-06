di Adriano Lovera

La Spagna prova ad anticipare la ripresa e fissa al 21 giugno, e non più al 1 luglio, la riapertura delle frontiere con i Paesi dell'Unione europea. Lo ha annunciato il premier, Pedro Sanchez.

Da quella data, dunque, cade il divieto di quarantena per gli europei in ingresso nel Paese iberico. L'ente del turismo spagnolo precisa in un comunicato che fanno eccezione il Portogallo e i Paesi non-Schengen, compreso quindi il Regno Unito, rimandati a luglio come previsto.



In realtà, per l'industria turistica non cambia molto. “Fino al 1 luglio ci sono pochissimi voli, dunque è dal mese prossimo che i tour operator torneranno a portare i turisti in Spagna” spiega a TTG Italia Aage Dünhaupt, capo della comunicazione di Tui Fly, il vettore del gruppo tedesco coinvolto dalle isole Baleari in una sorta di progetto "test".



Nelle prossime due settimane, Tui porterà 10.900 tedeschi a Maiorca, Ibiza, Minorca e Formentera, “utilizzati” dall'amministrazione locale per testare le misure anti Covid presso scali, hotel, spiagge, sia a livello di trasferimenti sia per il distanziamento sociale.