I Grandi Viaggi riapre gli iGV in Sicilia e Sardegna

I Grandi Viaggi riparte con la stagione estiva 2020 e riapre le strutture in Sicilia e Sardegna. Si tratta degli iGV Club Santagiusta e Santaclara in Sardegna e degli iGV Club Marispica e Baia Samuele in Sicilia: tutte strutture ormai ben note alla clientela, fiori all’occhiello dell’offerta dell’operatore in Italia.

I punti di forza, oltre a un mare che non ha nulla da invidiare a quello caraibico, sono una cucina particolarmente raffinata, curata da chef d’esperienza, tanto sport e relax in tutta sicurezza.

Gli iGV Club sono infatti stati progettati e realizzati come veri e propri borghi mediterranei e grazie a questa caratteristica offrono ampi spazi per vivere la vacanza tutta sicurezza: dai villini con accesso individuale, ai ristoranti con tavoli riservati, fino alle spiagge private con gli ombrelloni distanziati.



E i vantaggi non finiscono qui: con le speciali tariffe #ripartiamo la vacanza italiana iGV Club sarà ancora più conveniente.