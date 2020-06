Le speranze sull'outgoing nel prossimo numero di TTG Magazine

È tempo di ripartire. Con questo titolo lunedì 15 giugno tornerà TTG Magazine, anche online sulla Digital edition, per raccontare come le aziende del turismo si stanno attrezzando per riuscire a cavalcare al meglio una ripresa difficile, ma nella quale tutti confidano.

E se fino a poco tempo fa sembrava che l’estate potesse concentrarsi solamente sulla programmazione sull’Italia, gli ultimi sviluppi anche aperto spiragli anche sull’outgoing. Qualcosa in più di una semplice promessa per il futuro, e gli operatori stanno cautamente tornando a crederci, complici le riaperture dei confini di molti Paesi europei dalla metà di giugno o dai primi di luglio.



Le incognite restano tantissime, soprattutto in questa estate 2020 dove tutto sembra remare contro la ripresa, eppure qualche timido segnale ha spinto i t.o. a pianificare la riapertura almeno di alcune delle destinazioni extra Italia. Non di tutte, e con un’offerta sicuramente limitata, ma il dato è comunque positivo.



Vi aspettiamo lunedì con il nuovo numero di TTG Magazine