Tui estende le cancellazioni dei viaggi fino al 10 luglio

A causa delle restrizioni tuttora in corso Tui Uk and Ireland ha deciso di estendere al 10 luglio la cancellazione dei pacchetti turistici. “Tutti i clienti che hanno prenotato un pacchetto turistico entro questa data - spiega la nota dell’operatore riportata da Travelmole - riceveranno un credito e uno sconto fino al 20% sulla prossima prentazione, oppure potranno chiedere un rimborso in contanti tramite un modulo scaricabile online sul sito web di Tui”.

Il credito sarà erogato entro quattro settimane prima della data originaria di partenza e inolte, aggiunge il t.o. “potranno modificare gratuitamente la data di partenza”.Tui ha inoltre cancellato tutti gli itinerari in mare della compagnia di crociere Marella Cruises fino al 30 luglio 2020.