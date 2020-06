Viaggi Levi punta tutto sull’Italia insolita

Viaggi Levi riconferma la sua vocazione a elaborare itinerari insoliti anche nelle località conosciute e potenzia i viaggi in Italia, sempre alla scoperta dell’insolito.

È Maurizio Levi, titolare dell’omonimo t.o. milanese, a presentare la rinnovata linea di viaggi in Italia: una collezione di 17 nuovi itinerari per scoprire angoli nascosti del nostro Paese tra Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Lazio, Umbria, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Molte le partenze con gli specialisti: archeologi, vulcanologi e storici dell’arte.



“Si tratta di proposte uniche, studiate minuziosamente, per offrire ai nostri appassionati ed esperti viaggiatori esperienze autentiche e memorabili - conferma Francesca Lorusso, managing director -. In questo periodo non ci siamo mai fermati, abbiamo arricchito la programmazione Italia iniziata nel 2014 e abbiamo esteso la programmazione estero 2020/2021 con particolare focus sull'Europa. Al contempo, grazie ai nostri webinar di formazione per agenti di viaggi e al fitto programma di conferenze online dedicate al consumer, siamo stati al fianco dei viaggiatori e loro al nostro. Abbiamo cercato di trasformare i limiti in opportunità, per far fronte al periodo appena trascorso, che non si è ancora esaurito. La passione che ci ha sempre spinto a dare il nostro meglio ogni singolo giorno, non si è minimamente affievolita e la voglia di tornare sulle strade del mondo è davvero tanta”.



Maurizio Levi ringrazia infine “tutti i membri del team che, come sempre, sono rimasti uniti. Insieme abbiamo affrontato questo periodo difficile, nel professionale come nel personale. Siamo pronti alle sfide che il periodo post Covid pone dinanzi a noi. È tempo di ripartire!”.