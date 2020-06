Orizzonti t.o. presenta la nuova piattaforma dinamica

Orizzonti tour operator procede sulla strada dello sviluppo e presenta nuova piattaforma informatica, che propone in modo dinamico un’ampia gamma di vacanze in tutte le località italiane.

Quattro i motori di ricerca: Solo Soggiorno; Trasporto + Soggiorno; Viaggi con soste multiple; Pacchetti predefiniti con aggiornamento dinamico.



In più sono presenti delle aree tematiche per facilitare il lavoro di consulenza degli agenti, i quali potranno avvalersi di idee di vacanza già predisposte, ma pur sempre modificabili. Queste idee possono essere memorizzate ed inviate via mail ai clienti; anche i clienti possono personalizzare la proposta cambiando le date, gli alberghi e inserendo ulteriori servizi.



Le agenzie possono registrarsi nel sito ed essere subito operative. In linea con le indicazioni relative al distanziamento sociale e alle speciali cautele che regoleranno le vacanze durante la prossima estate, sono state presentate varie strutture che offrono ampi spazi, natura, relax ed indipendenza. Il prodotto risulta quindi arricchito con ville anche con piscina, come nell’ isola privata di Albarella, villette direttamente sul mare delle Cinque Terre in Liguria, villette in bioarchitettura in Toscana, appartamenti in villaggio in Maremma e un villaggio con case mobilimolto confortevoli sempre sulla costa toscana.



Sono sempre in primo piano Lampedusa, Pantelleria e le altre isolette che quest’ estate saranno ancor piu’ godibili; in programma voli diretti dai vari aeroporti del nord. La novità di quest’ anno è rappresentata dall’ isola di Linosa, che si raggiunge con il volo per Lampedusa e da qui si prosegue con un’ora di aliscafo. Orizzonti propone anche il soggiorno combinato Linosa + Lampedusa per apprezzare queste due isole tra loro diversissime.