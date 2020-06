Atacama Travel riparte e rinnova il logo e il sito internet

I due mesi di lockdown non hanno scoraggiato Rinaldo Bertoletti, titolare di Atacama Travel di Lumezzane, che ha approfittato del periodo di fermo per rinnovare il sito a 360 gradi.

“Abbiamo utilizzato questo periodo di totale inattività per rivoluzionare il nostro modello di business, dall’immagine al logo, dal sito ai suoi contenuti. La finestra che ci pone in contatto virtuale con un mondo dei consumatori è stata completamente rivoluzionata. Abbiamo riorganizzato tutte le proposte suddividendole nelle 5 colonne portanti del sito. Ci siamo riuniti in teleconferenza in maniera pressoché continua ed abbiamo ottimizzato il tempo - spiega Bertoletti -. Abbiamo pensato a come sarebbe stato il dopo e ci siamo confrontati fino a mettere sul tavolo ogni idea, esperienza, ricordo, passione, legati al nostro lavoro. Unitamente ai miei collaboratori abbiamo dato vita ad un tavolo di lavoro nuovo per progettare il dopo”.



Atacama ha rinnovato la linea grafica con un logo più attuale, stilizzato, ma con linee che evocano vie di fuga e quindi il viaggio, seguito dal totale rifacimento del sito, che si basa su cinque sezioni: destinazioni, speciali viaggi a data unica, I bellissimi, viaggi a tema (treni, crociere fluviali, viaggi in moto), rassegna stampa. E per concludere una serie di informazioni utili, dalle liste nozze al contratto di viaggio.