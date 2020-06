Msc Crociere guarda avanti e conferma il suo programma completo per l’estate 2021. La stagione, che inizierà a marzo dell’anno prossimo, vedrà la presenza di due nuove navi ora in costruzione, Msc Virtuosa e Msc Seashore, oltre a una serie di nuovi itinerari e home port.

Un nuovo protocollo operativo

“Le nostre navi - spiega Gianni Onorato, Chief Executive Officer di Msc Cruises - torneranno in servizio solo quando lo riterremo opportuno, per fasi e per area, seguendo le indicazioni delle autorità sanitarie nazionali e internazionali, delle altre autorità competenti e sulla base di un nuovo protocollo operativo sulla salute e la sicurezza, che annunceremo a breve. In questo modo, gradualmente, tutte le nostre navi torneranno a navigare tra l’entrata in vigore del nuovo protocollo e l'inizio della nostra stagione estiva 2021”.



Parola d'ordine flessibilità

Stagione che sarà all’insegna della flessibilità, con itinerari di ogni durata, dalle minicrociere di 3 o 4 notti alle classiche 7 notti, fino a quelle di 9, 11 e 14 notti. La flotta sarà composta da 19 navi e per la prima volta tre unità della classe Seaside, progettate per avvicinare gli ospiti al mare, saranno impiegate contemporaneamente nel Mediterraneo occidentale per crociere in partenza dai porti italiani. Si tratta di Msc Seaside, Msc Seaview e Msc Seashore, progettate per i climi più caldi con spazi esterni più ampi.



La nuova Msc Seashore

Msc Seashore entrerà in servizio dal 1° agosto 2021, con un leggero ritardo rispetto a quanto inizialmente previsto, a causa dalla chiusura temporanea del cantiere navale per la pandemia. Fino a quella data, sarà Msc Fantasia a sostituirla temporaneamente nel suo itinerario e, per via di questo cambiamento, gli ospiti che hanno già prenotato riceveranno un credito di bordo. Msc Seashore si caratterizzerà per il più alto rapporto di spazi all'aperto per ospite di qualsiasi nave della flotta Msc Crociere e offrirà l’itinerario delle ‘Sei Perle’ che partirà da Genova, Napoli o Messina per dirigersi a La Valletta, Barcellona e Marsiglia.



Il ritorno in Tunisia

Da agosto 2021 Msc tornerà anche in Tunisia con Msc Fantasia, che effettuerà crociere di sette notti da Genova con scali a Marsiglia, Barcellona, il porto di La Goulette a Tunisi, Palermo e Civitavecchia.



Alla fine dell’estate partiranno, da Genova, le crociere tra 9 e 12 notti verso il Marocco, le Isole Canarie, Madeira e il Portogallo o, in alternativa, alla volta di Grecia e Israele con Msc Poesia, che farà tappa anche nella città di Haifa.



Msc Lirica salperà da Venezia

Novità per l'estate 2021, Msc Lirica sarà operativa da Venezia e farà tappa anche nel porto di Trieste con un itinerario che farà scalo a Zara, Dubrovnik e Spalato (Croazia), Kotor (Montenegro) e Corfù (Grecia).



Inoltre Msc Musica, Msc Orchestra, Msc Opera e Msc Sinfonia offriranno itinerari di 7 notti da Venezia alla scoperta delle isole greche, del Montenegro e della Croazia.



L'Europa del Nord

Passando invece al Nord Europa, dall'8 maggio la nuovissima Msc Virtuosa trascorrerà la sua prima stagione estiva con crociere da 7 a 14 notti in partenza da Kiel (Germania) e da Copenhagen (Danimarca), alternando i itinerari verso fiordi e le capitali baltiche.

Anche Msc Splendida navigherà fino a Capo Nord con crociere dalle 7 alle 14 notti, mentre Msc Magnifica si sposterà a Southampton, Regno Unito, offrendo itinerari di 7 notti verso i fiordi della Norvegia, 14 notti verso le capitali baltiche o il Mediterraneo a metà agosto, 12 notti verso le Isole Canarie e una crociera di 7 notti per toccare le ‘Perle del Nord’.



Msc Preziosa, poi, proporrà itinerari dalle 9 alle 14 notti da Amburgo con destinazioni in Irlanda, Islanda e Capo Nord e Spitzbergen in Norvegia.



In nave da Miami

Spostandoci a Miami, Msc Meraviglia offrirà crociere di 7 notti con partenza ogni sabato, mentre la classica Msc Armonia proporrà nuove crociere più brevi di 3 e 4 notti sempre da Miami con partenza il lunedì e il venerdì per dirigersi verso Ocean Cay, l’esclusiva riserva marina delle Bahamas targata Msc.



Per la prima volta Msc Divina salperà da Port Canaveral (Florida) - nuovo porto di partenza per Msc Crociere - e offrirà un mix di crociere di 3, 4 e 7 notti con partenze la domenica e il giovedì. Chi sceglie queste crociere potrà combinare la vacanza esplorando - prima o dopo la crociera - la zona di Orlando, facilmente raggiungibile da Port Canaveral.



Ocean Cay Msc Marine Reserve rimarrà il punto culminante delle crociere ai Caraibi, con tutte e tre le navi che faranno scalo sull'isola privata delle Bahamas per una tappa riservata esclusivamente agli ospiti di Msc Crociere.



Stop alle crociere fino al 31 luglio

Per quanto riguarda, invece, l’estate alle porte, la compagnia ha annunciato che prolungherà al 31 luglio 2020 la sospensione temporanea delle crociere.

Gli ospiti interessati dalle crociere annullate riceveranno un Future Cruise Credit con cui avranno la possibilità di trasferire l'intero importo pagato per la loro crociera annullata ad una futura crociera di loro scelta - su qualsiasi nave, per qualsiasi itinerario - fino alla fine del 2021. Inoltre, tutti gli ospiti che hanno prenotato una crociera in programma tra il 1° agosto e il 31 ottobre 2020, potranno godere dell'estensione del 'Flexible Cruise Programme', che consente di riprogrammare la crociera in una futura data di partenza fino al 31 dicembre 2021. La riprogrammazione potrà essere effettuata fino a 48 ore prima della partenza per i pacchetti ‘Solo Crociera’ o, per i pacchetti ‘Crociera più volo’, fino a 96 ore prima della partenza del volo.