Brunini, Sea: “Servono aiuti per gli aeroporti”

di Adriano Lovera

Lo fa con i soliti toni pacati. Ma anche l'ad di Sea Aeroporti, Armando Brunini, critica il Governo Conte. “Finora, l'unica misura sostanziosa per il trasporto aereo, è rappresentata dai soldi per Alitalia. Un po' eccessivo. Non basta sostenere una compagnia per riportare la connettività italiana ai livelli che merita” ha detto il manager nel corso di una conferenza stampa.

“Sottolineo che gli aeroporti sono entrati sanissimi nella crisi, ma ora ne pagano il prezzo più alto, insieme al turismo. Gli scali investono in infrastrutture, migliorano la viabilità circostante, ed è logico che si aspettino attenzione. Quanto a noi, alla luce del Covid, abbiamo una policy accomodante e tentiamo di favorire l'arrivo di nuove compagnie, specialmente quelle che vorranno aprire una base”.