Nicolaus, al via il piano strategico ‘La nostra estate’

Il Gruppo Nicolaus ha definito ‘La nostra estate’, il piano strategico per sostenere il lavoro delle agenzie. Il piano di lavoro è stato messo a punto dall’intera azienda, basandosi sull’importante contributo dei product manager.

La programmazione in fase di ripartenza riguarda il 90 per cento dei Club, una selezione del prodotto generalista e di masserie e ville.



La decisione di dare il via all’estate è il frutto della presa di posizione di un gruppo solido, che malgrado il rischio connesso alla ripartenza in termini di costi-guadagni, vuole continuare a presidiare il mercato sostenendo il lavoro delle adv.



La strategia

La policy legata al pricing sarà incentivante con il mantenimento per le prenotazioni fino al 17 giugno del prezzo più basso applicabile tra i listini pubblicati.

“Ripartire non significa unicamente riaprire le strutture e mettere a punto nuovi modi per viverle. La ripresa passa attraverso un insieme di azioni e di lavoro da fare in comune, con nuovi investimenti in strutture e risorse umane in un momento in cui è d’obbligo per noi dare un segnale di ottimismo. Come abbiamo più volte sottolineato, nei mesi scorsi le agenzie si sono unite a noi in uno spirito corporativo di vera alleanza. ‘La nostra estate’ è stata pensata con questo ben chiaro in mente” commenta Roberto Pagliara (nella foto), presidente del Gruppo Nicolaus.



Con ‘Liberi di… ripartire’ poi, le prenotazioni potranno essere annullate o modificate senza costi entro 10 giorni dalla partenza per il solo soggiorno ed entro 2 settimane per il pacchetto soggiorno + trasporto (volo o nave).



“Abbiamo messo a punto una strategia per fissare nero su bianco, iniziando dalla costruzione della programmazione e dalla sicurezza, una serie di punti fermi, utili per dare alle adv strumenti forti per incentivare il cliente e la certezza di essere anche dal punto di vista economico in una dinamica win-win, nonostante un mercato segnato ora e in futuro da condizioni non favorevoli”, conclude Isabella Candelori, direttore commerciale di Nicolaus Tour.