“Mai come quest’anno c’è bisogno di vacanze organizzate al meglio”. Il copy della campagna con cui Alpitour vuole far partire l’estate va dritto al punto. In una situazione di incertezze come quella attuale, la sicurezza di un organizzatore professionista è un valore insostituibile.

La campagna del tour operator comparirà sulle pagine dei principali quotidiani nazionali, oltre che sui canali social del gruppo. Il concept si basa sull’anagramma di una serie di parole legate ai viaggi, come ‘relax’ o ‘divertimento’, che vengono confuse proprio per richiamare la situazione attuale che “in un soffio, ha minato stili di vita e certezze”, come si legge nella nota di Alpitour.



Le procedure per la sicurezza

Sempre in vista dell’estate, Alpitour ha anche creato una task force interna per la realizzazione di un protocollo per le procedure adottate dalle singole divisioni.



“Vista la moltitudine e la complessità degli attori coinvolti nella filiera turistica - si legge nella nota -, l’intento del Gruppo Alpitour è fornire un vademecum contenente le misure necessarie a tutelare la salute dei clienti e del personale, auspicando che tutti i fornitori terzi ne rispettino le linee guida”.