“I Futura Club sono pronti per dare avvio alla stagione 2020”. Queste le parole con cui Belinda Coccia, direttore vendite Futura Vacanze (nella foto), annuncia la ripresa del business dell’operatore, che raccoglie i frutti del lavoro fatto in questo periodo di lockdown per gestire l’emergenza.

Il calendario

Il cronoprogramma prevede per il 21 giugno la riapertura del Futura Club Emmanuele in Puglia, del Futura Club Baja Bianca in Sardegna e del nuovo Futura Club Club Sikania in Sicilia. Il 28 giugno sarà invece la volta del Futura Club Torre Rinalda in Puglia, del Futura Club Baia degli Dei e del Futura Club Itaca Nausicaa in Calabria, oltre al Futura Club Spiagge Bianche in Sicilia e al Futura Club Cilento in Campania.



Le norme per la sicurezza

Porte aperte dal 3 luglio per il Futura Club Tuscany in Toscana e, dal 5 luglio per il Futura Club Casarossa in Calabria. Nessun problema sul fronte della sicurezza: il distanziamento sociale è, infatti, garantito dagli ampi spazi. “I Futura Club strutturalmente sono ideali per avere il controllo del distanziamento - spiega Coccia - e i clienti potranno contare sulla qualità dei nostri servizi e la garanzia di un protocollo di sicurezza”.



Un'esperienza di autentica vacanza

Protocollo gestionale e organizzativo in cui ogni misura - veicolazione delle informazioni, sanificazione, distanziamento, accesso contingentato a spazi e aree comuni, turnazione delle attività, servizi di ristorazione e animazione, attrezzature in spiaggia - è stata pensata con la finalità di far vivere comunque agli ospiti un’esperienza di autentica vacanza. “Sarà un’estate inevitabilmente diversa da quelle che l’hanno preceduta – conclude Coccia -, ma i nostri ospiti potranno godersi tutte le cose belle che caratterizzano il soggiorno in un villaggio senza rinunciare al divertimento, alla buona cucina, alla vita da spiaggia e a quei comfort che ci contraddistinguono”.