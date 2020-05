Londra: Jacada Travel in liquidazione, licenziati i dipendenti

Jacada Travel, operatore londinese specializzato nel segmento luxury, è entrato in amministrazione controllata. A gestire gli affari della società, fondata nel 2007 e che conta 52 dipendenti, è stato nominato KPMG che - come spiega ttgmedia.com - ha avviato la pratica di ristrutturazione vendendo alcuni asset della compagnia a Wilderness Safaris.

Quest’ultimo t.o. sta provvedendo a contattare tutti i clienti Jacada che avevano già prenotato una vacanza per discutere con loro di come portare avanti queste prenotazioni. A coloro che hanno già fissato la data del viaggio si consiglia di visitare il sito jacadatravel.com/update-faqs per ulteriori informazioni. L’accordo purtroppo non include il trasferimento dei dipendenti, che sono stati tutti licenziati.