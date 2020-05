Le Boat, estate italiana in viaggio sui fiumi

Le vacanze a bordo di houseboat in Italia coniugano l’immersione nella natura e la visita di località di charme alla sicurezza di una vacanza itinerante in compagnia della propria famiglia o degli amici più cari. Le Boat propone una serie di soluzioni alla portata di tutti - non è necessaria la patente nautica – in partenza dalle basi italiane di Casale e di Precenicco, facilmente raggiungibili con la propria auto.

In Italia, Le Boat offre l’opportunità di visitare ad esempio Venezia e la sua laguna, oppure altre località di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Una volta ormeggiata la houseboat, si possono percorrere piste ciclabili e sentieri in bicicletta, dei quali questa area è attrezzata e ricca.



Le Boat prolunga, inoltre, la validità della formula ‘Naviga con fiducia’ che consente la cancellazione della vacanza fino a 48 ore prima della partenza senza penali, ottenendo un voucher valido per successive prenotazioni fino al 2021. La formula è valida su tutte le partenze fino al 31 luglio. Le Boat ha anche adottato nuove procedure di sanificazione a fine crociera: ogni imbarcazione viene pulita e disinfettata con prodotti ad hoc come misura aggiuntiva per una maggiore protezione e sicurezza del cliente successivo.