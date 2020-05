Si chiama ‘Sicuramente in Italia’ il nuovo catalogo di Petroniana Viaggi, il tour operator il cui presidente è Andrea Babbi, ex direttore Enit e già promotore del pool di operatori #iorestoinItalia.

Il nuovo catalogo, dedicato al nostro Paese con un focus speciale sull’Emilia Romagna, include oltre 100 proposte suddivise in sette sezioni: la montagna, il mare in hotel, appartamenti o masserie, le proposte negli agriturismo, e poi ancora il relax in hotel, le case per vacanze, gli itinerari a piedi e in bicicletta e infine le escursioni in pullman in Italia.



“Nel titolo del catalogo - spiega Andrea Babbi - giochiamo sulla certezza della vacanza e sulla sicurezza della stessa, verificando per questo struttura per struttura, proposta per proposta”.

Le proposte spaziano dalle vacanze in appartamento ai soggiorni nei conventi, dai cammini e pellegrinaggi negli Appennini come la Via Mater Dei alle vacanze in case autogestite: “Proponiamo - aggiunge il direttore tecnico Alessandra Rimondi - ogni tipo di offerta che va incontro anche alle necessità delle famiglie più allargate, ad esempio genitori-nonni-nipoti, assieme alla possibilità di unire vacanza a smart-working dei genitori in una formula abbastanza inusuale, ma attuale e innovativa”.