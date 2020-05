Mazzini, KappaViaggi: “Ripresa da fine autunno”

Il direttore di KappaViaggi, Michele Mazzini (nella foto), trasmette un messaggio di speranza alle agenzie: “KappaViaggi è sempre presente sul mercato italiano ed è rimasto in contatto permanente con tutti i network con cui lavora e con le agenzie indipendenti attraverso i propri promoter.

"Sono stati organizzati diversi webinar, tanto a livello di network che di singole agenzie e ancora ne sono previsti nel futuro. È inoltre mia intenzione organizzare a livello di network delle tavole rotonde in diretta per rispondere a tutte le domande degli agenti. Come detto prima, questo è un periodo difficile, incerto; purtroppo nessuno di noi ha una palla di cristallo per predire quel che il futuro ci riserva. KappaViaggi, così come tutto il gruppo Ng Travel, ha deciso di annullare tutte le partenze fino al 26 giugno. La situazione è aggiornata ogni 15 giorni. Le prime partenze possibili sono state aperte al 1° settembre, ma se la situazione dovesse migliorare sarà nostro dovere e piacere aprire le prenotazioni prima di quella data. Tuttavia ad oggi ci sono ancora troppe incertezze: come e quando aprire le strutture, quali vettori aerei, quali regole sanitarie. Inoltre l’armonizzazione dell’apertura delle frontiere europee non è ancora finalizzata quindi aspettiamo, fiduciosi sul fatto che ci sarà una ripresa. Personalmente penso più ad una ripresa a fine autunno/inizio inverno verso delle destinazioni a medio raggio”.



I prodotti del t.o. sono disponibili da settembre 2020 a maggio 2021 sul sito b2b. “Ng Travel è un gruppo solido e vorrei rassicurare le agenzie: è vero, siamo in ritardo con l’erogazione dei voucher ma il nostro sistema è gestito per più Paesi e abbiamo quindi dovuto lavorare sulla tecnologia per armonizzare il documento ma allo stesso tempo renderlo valido secondo la legislazione di ogni singola nazione in cui siamo presenti. Confermo quindi che a breve i voucher copriranno le somme corrisposte nella loro totalità (al netto della commissione) o secondo gli acconti ricevuti. Come già annunciato alle agenzie il voucher emesso avrà tre caratteristiche: avrà validità di 18 mesi; sarà frazionabile e utilizzabile in più volte; sarà nominativo, ma in certi casi sarà trasferibile ad un’altra prenotazione”.