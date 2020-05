Evolution Travel, un buono per chi sceglie le Maldive

Evolution Travel apre anche al turismo fuori dai nostri confini lanciando l’operazione ‘Maldive Post Covid-19’ a sostegno di una delle destinazioni che meglio stavano performando prima dell’emergenza coronavirus.

L’iniziativa riguarda alcuni resort 4 stelle superior e 5 stelle per i quali è prevista l'elargizione di un buono di 250 euro a coppia, ottenibile bloccando entro il 30 giugno la data di partenza, con un acconto di 100 euro, per soggiorni da effettuare fino a fine novembre 2020.



Nel caso sia necessario annullare il viaggio a causa di restrizioni governative della mobilità, impossibilità di ingresso nel Paese per gli italiani, problematiche inerenti ai voli, si avrà diritto a un rimborso totale della somma versata, incluso l’acconto di 100 euro.



“Tutte le iniziative varate per sostenere il turismo sono apprezzabili ma a nostro avviso è necessario non dimenticare che i numeri generati dall’outbound sono sempre stati importanti per l'industria turistica italiana sia sotto il profilo economico sia sotto quello occupazionale: per questo Evolution Travel ha deciso di fare in prima persona uno sforzo, destinando ingenti risorse economiche a una destinazione chiave della propria programmazione estera come le Maldive. Teniamo a sottolineare che tutta l’operazione è a carico nostro e dei nostri promotori tour operator Walter Quintavalle e Daniela Romano. Non va letta come un semplice sconto, ma vuole essere un segnale rivolto al mercato e una facilitazione concreta per chi continua a coltivare un bellissimo sogno come quello del viaggio” commenta Alessandro Baldisserotto, responsabile marketing Evolution Travel.