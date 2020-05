Royal Caribbean, stop ai buffet a bordo delle navi

Sulla scia dell'hotellerie, anche le crociere si apprestano ad abbandonare temporaneamente i buffet. Royal Caribbean ha annunciato che, al fine di limitare le possibilità di contagio da covid-19, rinuncerà ai buffet e ai servizi di ristorazione self-service a bordo delle sue navi.

La misura, ha precisato il presidente e ceo Michael Bayley, è prevista almeno per la fase iniziale della ripartenza.



Le aree dedicate ai buffet, si legge su Travel Mole, saranno comunque utilizzate per i servizi di ristorazione. “Con ogni probabilità non si tratterà di buffet classici – ha precisato Bayley -, ma di qualcosa di più simile a un ristorante”.