La Diamond Princess rientra dal Giappone dopo la quarantena

La Diamond Princess fa finalmente rotta verso la Malesia per consentire all’equipaggio di tornare a casa. Dopo quattro mesi di stop nella baia di Yokohama, a sud di Tokyo, la nave ha terminato la quarantena.

Come riportato dall’Ansa, la notizia è stata resa nota dalla divisione nipponica di Carnival, spiegando che in seguito al completamento del periodo di sanificazione in base alle linee guida del ministero della Salute giapponese e a una fase di ristrutturazione interna nelle officine della Mitsubishi Heavy Industries, la nave si dirigerà in Malesia per consentire all'equipaggio di ritornare a casa.



Le crociere a bordo della Diamond Princess lungo l'arcipelago giapponese saranno sospese fino al primo ottobre.