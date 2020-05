Amawaterways lancia le prenotazioni per le crociere 2022 con 5 nuovi itinerari

Con sei mesi di anticipo sul consueto, Amawaterways, specialista in crociere fluviali di lusso, apre le prenotazioni per la programmazione di crociere per il 2022.

Alla base dell’apertura anticipata del booking per il 2022, l’aumento della domanda, che ha portato al rilascio anticipato del prodotto. "Abbiamo assistito a una forte dimostrazione di interesse per le nostre nuove offerte, in particolare con le nuove navi AmaSiena e AmaLucia che si uniscono alla flotta e AmaDahlia che debutterà sul Nilo nel settembre 2021. Poiché la domanda ha già iniziato a emergere, prevedo che il 2022 sarà una stagione molto forte” dice Rudi Schreiner, presidente e co-fondatore di AmaWaterways.



Saranno 5 i nuovi itinerari: Impressions of the Seine & Paris, Essence of Burgundy & Provence, Rhine Castles & Swiss Alps, Best of Holland & Belgium e Secrets of Egypt & The Nile.



Per tutte le crociere 2021 crociere in Europa, Asia ed Egitto, prenotando entro il 30 giugno 2020, saranno effettuate una serie di promozioni che verranno replicate anche per le crociere del 2022, purché prenotate entro il 30 settembre 2020.