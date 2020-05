di Oriana Davini

Sei aziende unite in un solo progetto per promuovere le vacanze all'aria aperta: si chiama Open Air Next Step il cappello che raggruppa Baia Holiday, Human Company, Club del Sole, CrippaConcept, Vacanze col Cuore e Vacanze di Charme, con il patrocinio di Faita Federcamping, Assitai e Assocamping.

Obbiettivo, ribadire il valore di una filiera che nel 2019 ha generato in Italia 70 milioni di presenze per 10 milioni di arrivi, con un fatturato di oltre cinque miliardi di euro tra ricettivo, indotto e turismo in libertà. E che potrebbe dare una risposta di valore alle esigenze delle vacanze post Covid-19.



"È arrivato il momento di prendere decisioni importanti sul destino del turismo open air in Italia - spiega Maurizio Vianello, presidente Faita Federcamping -: sarà strategico fare una grande azione di sensibilizzazione rivolta al grande pubblico, per ricostruire la nostra capacità attrattiva sul mercato straniero e italiano".



Il messaggio

L'obiettivo è spiegare a clienti e distribuzione cosa sono le vacanze open air, le strategie di rinnovo e gli investimenti fatti negli ultimi anni per sviluppare un ventaglio diversificato di servizi.



"Dalle nostre ricerche - sottolinea Magda Antonioli (nella foto), direttore Acme - Università Bocconi e consigliere di Enit - si conferma l'accelerazione della domanda di vacanze open air, iniziata già prima della pandemia. È migliorata la percezione dei clienti verso le strutture della filiera ma c'è ancora molto lavoro da fare in termini di marketing e comunicazione".