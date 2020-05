Tui, a rischio 8mila posti di lavoro in tutto il mondo

Il Gruppo Tui potrebbe dover rinunciare a 8mila dipendenti. Se da un lato il colosso tedesco ha scelto di tornare gradualmente all’operatività, con l’apertura delle sedi europee, dall’altro, come molte altre aziende deve far fronte alle conseguenze del rallentamento del business causato dall’emergenza coronavirus. La pandemia potrebbe, infatti, costringere il Gruppo a rinunciare a nuova forza lavoro.

In una nota ufficiale, l’azienda ha annunciato l’intenzione di ridurre i costi del 30% per recuperare liquidità. Un’operazione che, ha spiegato il Gruppo, potrebbe avere un forte impatto su circa 8mila posti di lavoro in tutto il mondo.



Nello specifico, Tui rinuncerebbe all’assunzione di nuove risorse e di lavoratori stagionali.



Nella nota il Gruppo definisce la pandemia come la “più grande crisi che l’industria del turismo abbia mai affrontato”.