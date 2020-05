Ncl: via alle vendite per le crociere dal 2021 al 2023. Tutte le new entry

Venti nuove destinazioni mai raggiunte prima, itinerari inediti e la voglia di ripartire come sempre all’insegna dell’innovazione. Ncl apre le vendite per le crociere comprese tra il 2021 e il 2023.

“In questo momento, siamo tutti nel nostro rispettivo angolo di mondo sognando ad occhi aperti – sottolinea Kevin Bubolz, managing director Contintental Europe di Norwegian Cruise Line - . Volevamo usare al meglio questo tempo per offrire ai nostri affezionati ospiti i migliori itinerari. Salperemo verso più di 20 nuove incredibili destinazioni tra cui l'Antartide, la Groenlandia e il Sudafrica, navigando anche verso le oltre 300 destinazioni”.



Tra le novità Il primo viaggio della Norwegian Star in Antartide a partire dal 2021, con partenza da Buenos Aires, in Argentina, per un viaggio di 14 giorni. La stessa nave l’anno successivo. salperà verso il Sud America e sarà la prima nave della flotta a fare tappa a Fortaleza e Salvador de Bahia, in Brasile. Inoltre La Norwegian Sun a novembre 2021 farà il suo debutto in Asia e sarà la prima della flotta a visitare le destinazioni esotiche di Nagoya, Beppu e Himeji in Giappone; Manila e Coron, Filippine; Kota Kinabalu e Melaka, Malesia; Muara, Brunei e Kampot, Cambogia.