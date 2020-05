A-Rosa: da fine maggio riprendono le crociere fluviali

Lo specialista di crociere fluviali A-Rosa ha in programma di riavviare le partenze sul Reno e sul Danubio alla fine di maggio.

Come segnalato da Travelmole, la mossa segue alla mitigazione delle regole da parte delle autorità tedesche e austriache in merito all'apertura di hotel, ristoranti, crociere fluviali e crociere giornaliere per i turisti.



Il ceo Joerg Eichler ha dichiarato: "Dopo il lungo periodo di blocco, siamo lieti di poter accogliere nuovamente i nostri ospiti a bordo e di consentire loro di godersi le vacanze con noi. Va da sé che la nostra responsabilità primaria è il benessere dei nostri ospiti e dell’equipaggio. Pertanto, abbiamo riunito un team di esperti composto da specialisti dell'igiene e della salute per mettere a punto un protocollo adeguato”.