di Amina D'Addario

"Nelle ultime settimane abbiamo notato un aumento di circa il 20% delle nostre prenotazioni. Siamo ancora a dei numeri molto piccoli, però è un trend interessante". Gabriele Burgio, presidente e ad del Gruppo Alpitour (nella foto), ha sfoderato ottimismo nel guardare ai "segnali forti" di ripartenza arrivati finora dal mercato.

"Da tutte le analisi e i questionari che facciamo - ha spiegato in un'intervista a Class Cnbc - vediamo che la domanda è molto forte in Italia e non solo". Anche a livello europeo "abbiamo visto che, nonostante l'incertezza sulla riapertura degli aeroporti, il 25 per cento degli inglesi ha già prenotato una vacanza all'estero".



Le destinazioni

E anche alcune destinazioni estere si preparano a riaprire le frontiere: "Egitto e Maldive già segnalano le riaperture. E così anche la Turchia, che - ha precisato Burgio - pagherà i posti vuoti degli aerei che porteranno i turisti nel Paese".