Ci vorranno tre anni per tornare alla normalità e riprendersi dalla batosta Covid-19: è la previsione di Luca Patanè, presidente del gruppo Uvet (nella foto).

"Pensiamo che da luglio potrebbe iniziare una lieve ripresa - ha spiegato nel corso del live organizzato da Fto -: stiamo preparando un recovery budget per i prossimi mesi per capire come chiuderemo l'anno, anche se fare previsioni è difficile. Ho messo il carico sul 2021, che mi aspetto vada bene dopo un primo trimestre ancora traballante, ma vedo un ritorno alla normalità in tre anni senza operazioni straordinarie, come acquisizioni e merger".



Previsioni per l'estate

In vista dell'estate, il Gruppo si sta organizzando: lato t.o. "stiamo facendo un grande lavoro su una stagione estiva complicata cercando di capire come andrà, come organizzare le catene charter. E poi una valutazione su alcune attività extra visto che abbiamo aziende all'estero". O. D.