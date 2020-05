Earth Cultura e Natura in lizza per gli Oscar del web

Earth Cultura e Natura in prima linea grazie a un sito internet che si posiziona “fra i cinque migliori siti al mondo nella categoria viaggi e turismo”secondo quanto comunicato dai Webby Award, premio organizzato dalla International Academy of Digital Arts and Sciences di New York, che premia l'eccellenza online nel campo del digital design.

Il processo di selezione, iniziato a febbraio 2020, ha valutato migliaia di progetti provenienti da tutti il mondo per le categorie siti web, pubblicità interattiva, film e video. Secondo le nomination pubblicate a fine aprile, il sito di Earth Cultura e Natura è tra i cinque finalisti nella categoria viaggi e turismo ed è candidato a due riconoscimenti: il premio della giuria e il Webby People’s Voice, il voto del pubblico.



Le votazioni termineranno domani, mentre la proclamazione dei vincitori avrà luogo il prossimo 19 maggio.

“Vedere un proprio lavoro in concorso in un evento così importante è sempre una grande emozione, ma in questi giorni così difficili, in particolar modo per il settore viaggi, è qualcosa di completamente diverso: una buona notizia prende la forma di un vento di speranza, qualcosa che aiuta l’umore di tutti - afferma Bruno Gaddi, titolare di Earth Cultura e Natura -.Viaggiamo per curiosità e per trovare uno scenario nuovo, diverso e migliore di quello che conosciamo. Per crescere, per trasformarci, perché nel movimento si trova la vita stessa. Viaggiamo per espandere i nostri orizzonti, rendendoci resilienti e creativi”.