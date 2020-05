Norwegian Cruise Line parte alla ricerca di finanziamenti per sopravvivere alla bufera Covid-19 che sta travolgendo il settore del turismo, senza risparmiare il mercato dei viaggi via nave. La compagnia in un lungo statement ha annunciato un’offerta di obbligazioni sul mercato. Ma con alcune precisazioni importanti.

Come riporta theguardian.com, infatti, la compagnia di navigazione ha espresso “dubbi sostanziali” sul proprio futuro. I timori sarebbero legati alla possibilità di trovare fondi freschi indispensabili per dare ossigeno alle casse. La mancanza di finanziamenti, avverte la società, potrebbe avere gravi ripercussioni. Ma allo stesso tempo le prospettive del mercato mettono in forse la possibilità di racimolare il denaro sufficiente per onorare gli obblighi dei prossimi mesi.



Un contesto difficile

Insomma, la situazione si dimostra decisamente complessa, come dimostra anche l’andamento delle azioni della compagnia di navigazione. Sempre stando alle cifre riportate dal Guardian, il prezzo è crollato del 19% nella sola giornata di ieri, scendendo a 11,60 dollari sul mercato di New York. A gennaio, le medesime azioni venivano scambiate a un prezzo pari a 60 dollari.



A rendere ancora più difficile la situazione, ci sarebbe anche il fatto che Ncl è esclusa di fatto dagli aiuti del governo Usa, dal momento che a sede al di fuori dagli Stati Uniti.