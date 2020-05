L’ultima notizia in ordine di tempo è quella dello stop alle crociere fino alla fine di giugno. Ma in casa di Costa Crociere si sta lavorando a una serie di soluzioni che consentiranno di ripartire con una marcia in più, operando nella massima sicurezza.

È un Carlo Schiavon (nella foto) combattivo quello che dichiara a TTG Italia come si tratti di “Un lavoro complesso e sfidante, che sicuramente porterà alla definizione di diversi nuovi scenari e proposte, che al momento stiamo esplorando. Nel farlo, ovviamente, terremo conto delle indicazioni che verranno dalle istituzioni”. Indicazioni al momento ancora imprecisate.

Un lavoro incessante

“La crocieristica - prosegue il country manager Italia di Costa Crociere - è un patrimonio importante per ciò che rappresenta per le comunità locali e per l'economia nazionale e riveste un ruolo fondamentale nel settore del turismo. Pensiamo sia interesse di tutti farla ripartire appena sarà possibile ed è per questo che stiamo lavorando”.



Le soluzioni al vaglio

In primo piano nei propositi del manager, l’adozione di tutte le misure necessarie per permettere di vivere l’esperienza a bordo nella più totale serenità. Una serenità che prevede controlli discreti, organizzazione perfetta e un rafforzamento delle procedure di pulizia e sanificazione a livelli inimmaginabili. “Stiamo poi studiando come potrebbero essere rimodulati alcuni servizi di bordo, dai buffet all’intrattenimento, fino alle escursioni. Dal punto di vista degli itinerari potranno senz’altro esserci delle modifiche ai nostri programmi, ma al momento è ancora prematuro fare previsioni”.



Crociere di prossimità

Schiavon riconferma tuttavia la priorità che avranno nella ripartenza le crociere ‘di prossimità’. “Certamente un turismo crocieristico che limita lunghi spostamenti - spiega - potrebbe essere il primo a partire. In ogni caso, quando tutte le condizioni lo permetteranno, Costa sarà pronta a riaccogliere gli ospiti a bordo con ancora più entusiasmo e la voglia di ripartire tutti insieme”.



L'alleanza con gli adv

Un pensiero riconoscente va anche alle agenzie: “La stretta collaborazione con le agenzie di viaggi nostre partner è e sarà fondamentale per far conoscere quelle che saranno le novità del prodotto ai nostri ospiti e, al contempo, stimolare e sostenere la domanda di vacanza in crociera”. A questo proposito, schiavon cita il progetto #ripartiamoinsieme inserito all’interno di Costa Academy, grazie al quale gli adv possono accedere a contenuti che li aiutino a mantenere vivo il rapporto con i clienti e a mettere a punto un piano di comunicazione commerciale per tornare a stimolare, non appena i tempi saranno maturi, la domanda delle crociere.