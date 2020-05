Il ceo di Tui, Fritz Joussen (nella foto), ha invitato i governi dell'Unione europea a sviluppare urgentemente una "tabella di marcia per la ripresa dei viaggi" per garantire al più presto che i cittadini europei possano andare in vacanza.

Una prospettiva "chiara"

Come riportato da Preferente, Joussen ha sottolineato che i governi devono fornire una "prospettiva chiara" sul turismo in Europa, aggiungendo che una tabella con le linee guida contribuirebbe ad aprire i viaggi verso paesi che hanno compiuto buoni progressi nella battaglia contro Covid-19. Il ceo di Tui ha citato destinazioni come Grecia, Cipro, Portogallo e isole Baleari come possibilità per viaggi futuri.



Non solo vacanze in patria

Joussen ha escluso che le vacanze in patria debbano essere l'unica opzione disponibile per gli europei, sottolineando che le prenotazioni per il 2021 erano attualmente a "un buon livello". "Il traffico sui nostri siti web di prenotazione è del 90 per cento rispetto all'anno precedente, sebbene al momento non sia possibile viaggiare. Anche le prenotazioni per il 2021 sono a un livello favorevole - ha affermato Joussen -. Ora dobbiamo uscire bene dalla crisi".



Turismo in Europa

Il turismo in Europa "ha bisogno di una prospettiva chiara. L'Ue e gli Stati membri dovrebbero sviluppare una tabella di marcia per viaggiare in Europa e rendere possibili le vacanze entro il 2020. Ciò include l'apertura al turismo e ai viaggi aerei verso paesi e regioni in Europa che hanno fatto buoni progressi e stanno promuovendo attivamente il ritorno di turisti, come Grecia, Cipro, Portogallo, isole Baleari, Austria o Bulgaria. Le vacanze in patria sono un possibilità, ma non dovrebbero essere l'unica risposta dell'Europa ai viaggiatori europei“.