Settemari guarda al domani. Per rispondere agli effetti dell’emergenza coronavirus, il tour operator lancia il piano ‘Ripartire insieme’, mettendo in campo una serie di iniziative commerciali tese a spronare i viaggi e a offrire un contributo reale alle agenzie, in termini di liquidità e flessibilità.

L’operatore prevede infatti l’emissione di un buono vacanza anche per le partenze successive al 17 maggio, con misure che garantiscono massima flessibilità sul fronte della modifica e dell'annullamento.



Nuove prenotazioni

Nell’ottica di garantire liquidità immediata alla distribuzione e, allo stesso tempo, arginare l’incertezza dei viaggiatori sulle vacanze, Settemari ha pensato poi a una nuova policy sulle nuove prenotazioni, i cui termini sono già disponibili sul sito.



Dalla parte delle agenzie

L'operatore garantisce così il suo impegno a sostegno della distribuzione. Tra le ultime iniziative a tutela del comparto, il t.o. ha introdotto 'La Vacanza Zero Penali' e, a fine marzo, il buono vacanza trasferibile, che consentea ai clienti di passare a una terza persona il voucher corrisposto per il rimborso.