Si tratta del simbolo delle vacanze italiane, una formula che negli anni è riuscita a reinventare se stessa adeguandosi ai tempi: il villaggio vacanze è pronto a riaprire i battenti per la prima estate a misura di Covid-19.

Una stagione nella quale tutto, dal buffet alla spiaggia, dall’animazione ai trasporti, sarà inevitabilmente sottoposto a rigide misure sanitarie e di distanziamento sociale.

In attesa che il Governo renda nota un’accurata check-list che gli operatori dovranno rispettare, i t.o. si stanno muovendo in vario modo, certi del fatto che si ricomincerà dall’Italia.



