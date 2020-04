KiboTours: incontri one-to-one sulla piattaforma EMeeting

KiboTours ha potenziato EMeeting, la piattaforma con la quale da tempo provvede alla formazione degli adv. Le agenzie partner, soprattutto quelle che hanno ottenuto il bollino Bowler Club, sono coinvolte in continui aggiornamenti con i responsabili di prodotto mediante sessioni di meeting personalizzati.

Gli agenti possono prenotare su EMeeting un incontro online con un rappresentante commerciale per avere informazioni, aggiornamenti o per una sessione di formazione. Inoltre l’adv può fare combaciare l’appuntamento con un cliente con quello con un product manager KiboTours e valutare insieme le esigenze per un viaggio tailor made. Attraverso una piattaforma di videoconferenza si possono condividere materiali, filmati foto, schermi.



“L’idea – spiega Roberto Narzisi, managing director – che nasce dalla volontà di avvicinare direttamente i nostri viaggiatori, fornisce un servizio di alto livello e personalizza al massimo il contenuto del viaggio. Con tutte le garanzie e la tranquillità della logistica fornita dalle nostre agenzie partner, si adatta al meglio in questa fase ad approfondire le formazione individuale per gli agenti del programma Bowler Club. Per noi è un momento essenziale per rinsaldare il rapporto con i nostri partner”. KiboTours prosegue inoltre la collaborazione con corrispondenti e strutture nelle località programmate – in particolare Sud-est asiatico, Africa e isole dell’Oceano Indiano, con la certezza che si potrà tornare a viaggiare in sicurezza.