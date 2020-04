Norwegian Cruise Line Holdings ha annunciato di aver esteso la sospensione di tutte le crociere fino al 30 giugno 2020 per tutti e tre i marchi che fanno capo alla compagnia, ossia Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises.

I viaggi, attualmente, era sospesi fino all’11 maggio, ma la compagnia ha deciso di estendere il periodo di stop per contribuire agli sforzi globali di contenimento del Covid 19.



“Ci impegniamo a prevedere tutte le misure appropriate per combattere la diffusione del virus e abbiamo quindi esteso la nostra sospensione dei viaggi fino al 30 giugno – dice Frank Del Rio, presidente e a.d. di Norwegian Cruise Line Holdings -. Continuiamo a lavorare a stretto contatto e collaborazione con le autorità globali di salute pubblica, i governi statale e federale per andare a implementare i nostri già di per sé rigorosi protocolli di salute e sicurezza e garantire che i nostri marchi siano pronti a riprendere le operazioni con questi nuovi protocolli in atto”.



Gli ospiti che hanno prenotato crociere con data d’imbarco tra l’11 maggio e il 30 giugno 2020 su uno dei tre brand della compagnia sono invitati a contattare l’agente di viaggi o la compagnia stessa.

“I nostri team stanno lavorando 24 ore su 24 per trovare soluzioni per i nostri ospiti e per i nostri partner, di cui apprezziamo molto la comprensione in questo periodo in cui dobbiamo continuare ad adattarci a un ambiente sanitario globale in continua evoluzione" conclude Del Rio.