Futura Social Club, eventi live su Facebook per la community del t.o.

“Abbiamo voluto pensare alle famiglie portando nelle case della nostra affezionata community Facebook l’atmosfera dei nostri Futura Club, attraverso un’azione nuova e piena di leggerezza”.

Commenta così l’avvio di ‘Futura Social Club’ il direttore vendite del tour operator Belinda Coccia. Dopo il primo evento in live streaming del 21 aprile, il secondo appuntamento è previsto per oggi e poi proseguirà due volte alla settimana, sempre alle 16, con una parte fitness su programmi specifici come Full Body Cardio, Pilates, Mobility e Full Body Tabata, e una su laboratori creativi per il divertimento dedicato ai più piccoli.



“Siamo al lavoro per riaprire le nostre strutture – conclude Coccia - e anche attraverso un’azione come questa vogliamo comunicare ai nostri ospiti che non vediamo l’ora di riaccogliergli nei Futura Club”.