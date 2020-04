Ormai l'abbiamo capito: torneremo a volare su aerei non a piena capienza e con un seggiolino vuoto a separarci dal passeggero più vicino. Ma chi pagherà il posto vacante?

È il nocciolo della questione al centro dei pensieri di vettori e t.o., soprattutto i villaggisti per cui il trasporto rappresenta una parte fondamentale del pacchetto.



Ecco perché Giuseppe Pagliara, a.d. di Erregi Holding a cui fanno capo Nicolaus e Valtur, chiede un contributo charter al governo. "Ci siamo fatti promotori di un intervento a supporto del trasporto aereo, per collegare alcune regioni come la Sardegna".



La proposta, che Pagliara ha portato in seno ad Astoi, "nasce dal fatto che il contributo sul volo viene già usato da alcuni operatori sui paesi esteri, grazie a interventi regionali per incentivare il turismo. Ora potrebbe essere esteso alle tratte locali, per voli che dureranno qualche settimana al massimo".



