di Oriana Davini

Una polizza assicurativa contro il rischio da Covid-19 in regalo ai clienti: è un delle proposte studiate da Aeroviaggi per sostenere le vendite. Il t.o. siciliano, assicura a TTG Italia il presidente Marcello Mangia, è "pronto a riaprire tutti i villaggi il 29 maggio: abbiamo già delle prenotazioni anche se ovviamente la situazione è in evoluzione costante. Ma siamo sul mercato da 47 anni e siamo proprietari di 12 delle 13 strutture in portfolio, quindi possiamo agire con una certa tranquillità".

Il progetto

In arrivo per chi prenota entro il 31 maggio un soggiorno di almeno sette notti per la stagione estiva, oltre all'annullamento gratuito fino alla partenza, c'è anche la polizza contro il rischio Covid-19 valida per tutto il nucleo famigliare. "L'abbiamo messa a punto con Europe Assistance - spiega Marco Mangia, direttore divisione turismo di Aeroviaggi - e copre i clienti fino a 12 mesi dopo il soggiorno nei nostri villaggi con indennizzi e assistenza per ricovero e post ricovero nel caso in cui contraggano il Covid-19".



Un bonus

Allo studio c'è anche un bonus vacanza che "potrebbe arrivare a 200 euro di sconto a famiglia sui pacchetti di almeno una settimana per chi prenota entro il 31 maggio: è un'iniziativa nostra spontanea, che potrebbe sommarsi a quanto farà il governo in tema di bonus vacanze".