Ancora per parecchio tempo le crociere non saranno più le stesse, almeno fino alla messa a punto di un vaccino che sappia contenere il coronavirus. Intanto però, le compagnie stanno pensando a come ripartire quando sarà possibile e stanno studiando nuovi protocolli sanitari.

Come riportato da Themeditelegraph, ad esempio Dream Cruises sta ragionando sul futuro. Dopo aver sottoposto le navi a severe procedure di pulizia e di disinfezione tra le più severe nel settore turistico, Dream Cruises ha studiato alcune contromisure. Si comincia al momento dell'imbarco, quando tutti i passeggeri dovranno compilare un modulo sanitario e chi ha più di 70 anni dovrà fornire un certificato di idoneità medica; a tutti sarà misurata la febbre. Per favorire il distanziamento sociale la registrazione dei passeggeri verrà effettuata online e gli ospiti in seguito arriveranno a scaglioni orari al terminal.



I servizi

La pulizia delle cabine sarà implementata includendo anche i corridoi attigui. Verranno utilizzati prodotti complementari per disinfettare le varie superfici, mobili, sanitari e tubazioni mediante spruzzatura. Le aree pubbliche verranno igienizzate fino a 10 volte al giorno a seconda dei locali, con particolare attenzione ai corrimano, alle maniglie e ai tavoli. La pulizia degli ascensori sarà effettuata ogni due ore e i ristoranti e le cucine saranno puliti tre volte al giorno. Il servizio a buffet sarà sospeso e il personale si occuperà di servire i passeggeri.



Nelle sale spettacolo, la capacità sarà ridotta della metà; medesimo principio verrà attuato sugli autobus durante le escursioni. I sistemi di ventilazione e condizionamento saranno controllati e puliti e i filtri spesso sostituiti. Verrà fornita aria fresca al 100% nelle cabine e non ci sarà più ricircolo dell'aria dall'interno della nave o tra le cabine.