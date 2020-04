Thomas Cook, soddisfatto il 99% delle richieste di rimborso dopo il fallimento

La Civil Aviation Authority ha dichiarato che il 99% delle richieste di rimborso presentate finora da quanti hanno perso le prenotazioni delle vacanze durante il crollo di Thomas Cook lo scorso settembre sono state risolte.

Come riportato da ttgmedia.com, in totale, la Caa ha sottolineato di aver ricevuto circa 340mila richieste, per un valore di quasi 350 milioni di sterline in pagamenti nell'ambito del sistema Atol. È l'importo maggiore mai erogato dagli anni '70.



Tuttavia, la Caa ha rivelato che continuano ad arrivare richieste su base giornaliera. La procedura rimarrà aperta fino a settembre e chi non avesse ancora presentato un reclamo è invitato a farlo al più presto possibile.



L'amministratore delegato della Caa Richard Moriarty ha dichiarato: "Questa è stata un'operazione importante e molto complessa, a causa di dati incompleti e dichiarazioni fraudolente e riconosciamo che alcuni casi hanno richiesto più tempo per l'elaborazione di quanto avremmo voluto. Quasi tutte le richieste sono state ora onorate e abbiamo apprezzato la pazienza degli ex clienti di Thomas Cook. Vorrei anche ringraziare i team dedicati che abbiamo istituito presso la Caa per assistere i consumatori in questo processo di reclamo”.